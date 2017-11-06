Панамагейт-2: журналісти розкрили офшорні зв'язки "13 друзів" Трампа

Щонайменше 13 людей із найближчого оточення президента США Дональда Трампа фігурують у списках Paradise Papers. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань.

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У документах вказані міністр торгівлі Вілбур Росс, держсекретар Рекс Тіллерсон та віце-голова наглядової ради Федерального резерву США Рендел Куарлес, передає "Українська правда".

Також серед власників офшорних рахунків фігурують радник Трампа Томас Баррак-молодший, гендиректор компанії Blackstone Group Стівен Шварцман, радник президента Карл Ікахн та головний радник Трампа з питань економіки Гері Кохн.

Крім цього, повідомляється про 6 донорів президентської кампанії Трампа: магната казино Шелдона Адельсона, магната нерухомості Джеффрі Палмера, мільярдерів Чарльза та Девіда Кохів, топ-донора республіканців Пола Елліота Сінгера, мільярдера Стів Уінна та гендиректора компанії Renaissance Technologies Роберта Мерсера.

Нагадаємо, досьє Paradise Papers містить близько 13,4 мільйона документів. Витік документів стався з юридичної компанії Appleby на Бермудських островах, що займається офшорами. Досьє отримала німецька газета Sueddeutsche Zeitung і залучила до роботи над ним Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) і близько 100 ЗМІ з різних країн.