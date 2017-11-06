"Райський" скандал: в офшорних паперах фігурують друг Януковича і колишній віце-прем'єр

У нових офшорних паперах, оприлюднених журналістами Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) 5 листопада 2017 року, фігурують два громадянина України.

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Це випливає з так званих "Райських паперів" (Paradise Papers) на сайті ICIJ, передає РБК-Україна.

Зокрема, мова йде про колишнього народного депутата від "Партії регіонів" і друга екс-президента Віктора Януковича Антона Пригодського і колишнього віце-прем'єра від "Радикальної партії" Валерія Вощевського.

За даними консорціуму журналістів, Пригодський значиться як єдиний акціонер ТОВ ТЮК - компанії, зареєстрованій на Мальті в 2013 році, основною діяльністю якої є "здійснення судноплавної діяльності", включаючи придбання суден.

Згідно фінансової звітності TUC, поданої в 2015 році, станом на 31 грудня 2014 року, активи компанії оцінювалися приблизно в 6,6 млн доларів США і складалися з будівництва судів. Він також повідомив, що втрати склали близько 25,1 тис. доларів, що дозволило йому не платити податки на прибуток у 2014 році згідно з документом. Файл також показує, що TUC в липні 2015 року погодився орендувати моторну яхту Santa Maria T, побудовану в Нідерландах, без імені користувача.

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За даними реєстру Мальти в грудні 2015 року, Пригодський став акціонером Ala Int. Ltd., компанія, яка була заснована у 2011 році і займається кількома напрямками бізнесу, включаючи сільське господарство, управління майном та придбання прав інтелектуальної власності.

У свою чергу Вощевський значиться в реєстрі компаній Мальти як один з двох акціонерів і директорів Marfa Holding Ltd. разом із громадянином Мальтійської Республіки Марвичем Боргом. Марфа Холдинг був зареєстрований на Мальті 10 грудня 2013 року, у Вощевського - 1080 акцій, у Борга - 120.

"Вощевський, здається, не виявив свою зацікавленості у Марфа Холдингу, коли він обійняв посаду, але незрозуміло, чи він зобов'язаний. Був також певний спір про те, чи має він мальтійське громадянство після того, як питання було порушено членом парламенту України. Вощевський заперечував, що він є громадянином Мальти. Компанія з'явилася в "розпуску" в Мальтійському реєстрі компаній у жовтні 2017 року", - йдеться в "паперах".

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 5 листопада, міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів - "Райські досьє" (Paradise Papers).

Репортери, які входять до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, викрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставлених політиків, вивчивши близько 13,4 мільйона секретних документів.