У новому блокбастері Люка Бессона одну з делегацій Землі представляє Україна (фото)

У фільмі французького режисера Люка Бессона «Валеріан і місто тисячі планет» одну з делегацій з Землі, судячи з усього, представляють українці.

Блогери помітили у астронавтів на плечах українські нашивки і прапори.

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Раніше повідомлялося, що ірландський актор, який став відомим завдяки ролі у трилогії "Хоббіт", Ейдан Тернер прибув в Одесу і прокотився по місту на велосипеді.