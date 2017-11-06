У новому блокбастері Люка Бессона одну з делегацій Землі представляє Україна (фото)
11:29, 06 листопада 2017Світ
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Блогери помітили у астронавтів на плечах українські нашивки і прапори.
У фільмі французького режисера Люка Бессона «Валеріан і місто тисячі планет» одну з делегацій з Землі, судячи з усього, представляють українці.
Блогери помітили у астронавтів на плечах українські нашивки і прапори.
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Раніше повідомлялося, що ірландський актор, який став відомим завдяки ролі у трилогії "Хоббіт", Ейдан Тернер прибув в Одесу і прокотився по місту на велосипеді.
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