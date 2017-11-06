У новому блокбастері Люка Бессона одну з делегацій Землі представляє Україна (фото)

11:29, 06 листопада 2017
Світ
1607 0

Блогери помітили у астронавтів на плечах українські нашивки і прапори.

У фільмі французького режисера Люка Бессона «Валеріан і місто тисячі планет» одну з делегацій з Землі, судячи з усього, представляють українці.

Блогери помітили у астронавтів на плечах українські нашивки і прапори.

Читайте такожВізит голлівудських зірок: у Чернівцях побували Міла Куніс та Ештон Кутчер (фоторепортаж)

Раніше повідомлялося, що ірландський актор, який став відомим завдяки ролі у трилогії "Хоббіт", Ейдан Тернер прибув в Одесу і прокотився по місту на велосипеді.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #делегація з України фільм Бессона#Валеріан і місто тисячі планет#Україна у фільмі Валеріан і місто тисячі планет