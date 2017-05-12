Зірка "Хоббіта" прокатався на велосипеді Одесою (фото)

Ірландський актор, який став знаменитим завдяки ролі у трилогії "Хоббіт", Ейдан Тернер прибув до Одеси та прокатався містом на велосипеді. Про це повідомляє «Новое время».

Журналісти помітили актора під час прогулянки містом, а також, коли той катався на велосипеді.

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Про мету візиту зірки "Хоббіта" в Одесу поки нічого невідомо, проте, як пише видання, можна припустити, що в недалекому майбутньому ми побачимо українські локації в новому закордонному фільмі або серіалі.

Нагадаємо, що це вже не перший візит Тернера в Одесу. У 2014 році актор відвідав місто під час Одеського міжнародного кінофестивалю та врятував дівчину від грабіжника.

Тоді велосипедист вирвав сумку прямо з рук співрозмовниці Ейдана. Актор не розгубився і одразу побіг за злодієм, швидко наздогнав його, відібрав сумку і повернув її господині.