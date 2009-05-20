Авіакатастрофа на острові Ява: загинули 78 осіб

Число жертв катастрофи військово-транспортного літака в середу в Індонезії на острові Ява досягло 78, десятки одержали поранення, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на представників ВПС країни.

Агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на представників ВВС країни раніше повідомляло про 68 загиблих.

Військово-транспортний літак С-130 Hercules, який прямував з Джакарти в східну частину острова, розбився поблизу міста Мадіун в індонезійській провінції Східна Ява.

За уточненими даними, на борту літака знаходилися 11 членів екіпажу і 99 пасажирів, серед яких були військовослужбовці і члени їх родин, зокрема десять дітей.

За інформацією представників місцевих властей, літак впав на декілька будинків, в результаті загинули щонайменше двоє людей, що знаходилися на землі.

До місця НП прибули рятувальні служби і армійські підрозділи, які продовжують витягувати тіла загиблих з-під уламків літака, який практично повністю зруйнувався в результаті аварії. Деякі ділянки місця події все ще охоплені пожежею, що виникла при авіакатастрофі.

За свідченнями очевидців, у той час поки літак був ще в повітрі, на його борту стався вибух, після чого він розвалився на дві частини і впав на землю.

ВВС Індонезії створило спеціальну групу для розслідування обставин і причин трагедії.

РІА "Новости"