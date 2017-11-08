Донька Людмили Гурченко знайдена мертвою

Померла єдина дочка Людмили Гурченко Марія Корольова. Жінка померла на 59-му році життя, не доживши кілька днів до дня народження своєї матері, передає "СтарХіт".

12 листопада Людмилі Марківні виповнилося б 82 роки. Життя актриси і співачки обірвалося в березні 2011-го. Раптова смерть Гурченко стала справжнім ударом для її близьких.

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Як стало відомо, останні кілька днів Марія Корольова почувалася зле й хотіла сходити до лікаря. Однак у жінки не вийшло дійти до поліклініки: донька Людмили Марківни померла у під'їзді. Тіло близької родички зірки знайшла її дочка, яка викликала швидку допомогу. Лікарі констатували смерть Корольової.

Батьком Марії був сценарист Борис Андронікашвілі, син письменника Бориса Пільняка. У Корольової залишились донька Олена і внучка Тася.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в Одесі продають "надгробний пам'ятник" Людмили Гурченко.