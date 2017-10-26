У НАТО заявили про російські поставки палива Талібану

Голова військового комітету НАТО заявив, що дані розвідки показують, що Росія постачає паливо компаніям, які потім продають його афганському радикальному ісламсьму угрупуванню Талібан, як повідомляє "Голос Америки".

При цьому він наполягав, що не бачив «конкретних» свідчень того, що Росія постачає озброєння Талібану.

«У мене немає і я не бачив конкретних свідчень поставок зброї росіянами Талібану, – заявив журналістам у Вашингтоні чеський генерал Петро Павел. – Але є повідомлення розвідки про те, що Росія постачає паливо деяким компаніям, які потім продають це паливо Талібану».

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Павло визнав, що Росія заперечує це, і сказав, що це питання, ймовірно, буде обговорюватися у четвер на шостому засіданні Ради Росія-НАТО, в рамках якого представники альянсу обговорюють проблеми з Москвою.

Представники Пентагону вже кілька місяців висловлюють стурбованість з приводу втручання Росії в Афганістані.

Командувач американськими військами в Афганістані генерал Джон Ніколсон у лютому звинуватив Росію в тому, що вона надає Талібану «вплив і легітимність», і таким чином підриває зусилля НАТО щодо встановлення миру в країні.

Через місяць командувач силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив Конгресу США, що Москва, можливо, займається постачанням Талібану, не уточнивши, чи йде мова про озброєння або іншій техніці.

Президент Афганістану Ашраф Гані на цьому тижні також звинуватив Росію в підтримці Талібану, заявивши, що бунтівники «беруть зброю від тих, у кого на руках кров півтора мільйона афганців».