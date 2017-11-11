Спікера каталонського парламенту випустили під заставу в 150 тисяч євро

Спікерка парламенту Каталонії Карме Форкадель у п'ятницю, 10 листопада, звільнена з-під варти. Вона залишила мадридську в'язницю "Алькала-Меко" після того, як її адвокат вніс за неї заставу у розмірі 150 тисяч євро, передає Deutsche Welle.

Ввечері 9 листопада Верховний суд Іспанії видав ордер на арешт Форкадель, встановивши розмір застави у 150 тисяч євро. Після цього її затримали, і каталонська спікерка провела ніч з четверга на п'ятницю у попередньому ув'язненні. Залишаючи "Алькала-Меко", вона відмовилась спілкуватись з журналістами.

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"Ми збираємось додому. З чистою совістю і впевненістю у тому, що ми діяли правильно: щоб гарантувати свободу вираження у (каталонському) парламенті, центрі національного суверенітету", - написала вона у Twitter невдовзі після свого звільнення.

Напередодні Форкадель дала свідчення у Верховному суді Іспанії, заявивши, що проголошення декларації про незалежність Каталонії у парламенті регіону 27 жовтня було "символічним".

Згідно з умовами звільнення під заставу, Форкадель до судового засідання необхідно щотижня з'являтися в суді, також вона не має права залишати Іспанію, а її паспорт конфіскований судом.

На даний час під вартою перебувають вісім членів розпущеного каталонського уряду та ще двоє лідерів ініціативних груп під час каталонського референдуму про незалежність 1 жовтня.