Бунтівна Каталонія: суд відправив за ґрати ще одного високопоставленого борця за незалежність

Верховний суд Іспанії задовольнив вимогу прокуратури заарештувати спікера парламенту Каталонії Карму Форкадель, повідомляє El Mundo.

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У ході слухань, що проходили в четвер у верховному суді Іспанії, Форкадель заявила, що визнає застосування 155-ї статті конституції іспанським урядом, що дозволило ввести в автономному співтоваристві пряме правління центральної влади. Аналогічну заяву зробили Луїс Коромінас і Луїс Гіно. При цьому вони назвали проголошення незалежності Каталонії "винятково символічним".

Видання пише, що державне обвинувачення наполягало на «беззастережному тюремному ув'язненні», однак суд залишив спікеру право на волю у разі внесення застави у розмірі 150 тисяч євро.

Ще чотирьом членам президії каталонського парламенту - Луїсу Коромінасу, Луїсу Гіно, Ганні Сімо і Рамоне Барруфет - суд дав тиждень на внесення застави в 25 тисяч євро за кожного. У разі виплати застави у колишніх депутатів будуть вилучені паспорти, вони також повинні будуть щотижня з'являтися до суду і не можуть залишати територію Іспанії.