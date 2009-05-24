У Дагестані на газопроводі знайшли вибуховий пристрій

Подачу газу припинили

Фахівці розмінували вибуховий пристрій, знайдений на ділянці газопроводу в Дагестані, повідомляє BBC. Раніше на трубі було знайдено підозрілий предмет, який виявився вибуховим пристроєм. Саморобний вибуховий пристрій був пластиковим відром, заповненим аміачною селітрою та алюмінієвою пудрою. З моменту виявлення вибухового пристрою подачу газу на цій ділянці газопроводу було припинено.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter