У Дагестані на газопроводі знайшли вибуховий пристрій
14:15, 24 травня 2009Світ
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Подачу газу припинили
Фахівці розмінували вибуховий пристрій, знайдений на ділянці газопроводу в Дагестані, повідомляє BBC.
Раніше на трубі було знайдено підозрілий предмет, який виявився вибуховим пристроєм.
Саморобний вибуховий пристрій був пластиковим відром, заповненим аміачною селітрою та алюмінієвою пудрою.
З моменту виявлення вибухового пристрою подачу газу на цій ділянці газопроводу було припинено.
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