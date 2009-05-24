У Дагестані на газопроводі знайшли вибуховий пристрій

14:15, 24 травня 2009
Світ
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Подачу газу припинили

Фахівці розмінували вибуховий пристрій, знайдений на ділянці газопроводу в Дагестані, повідомляє BBC.

Раніше на трубі було знайдено підозрілий предмет, який виявився вибуховим пристроєм.

Саморобний вибуховий пристрій був пластиковим відром, заповненим аміачною селітрою та алюмінієвою пудрою.

З моменту виявлення вибухового пристрою подачу газу на цій ділянці газопроводу було припинено.

 

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