В Римі відкрилась зустріч міністрів енергетики країн G8

Бізнес-форум за участю найбільших світових компаній, що працюють в енергетичній галузі, відкрив у неділю в Римі нараду міністрів енергетики країн "великої вісімки", повідомляють РІА “Новини”.

Як відзначають організатори, основна мета бізнесу-форуму, що передує зустрічі міністрів G8, - обговорення інвестиційних перспектив галузі в умовах світової фінансово-економічної кризи.

Крім членів G8 (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, США, Росія та Великобританія) у зустрічі візьмуть участь представники Єврокомісії, а також делегації з Китаю, Індії, ПАР, Бразилії, Мексики, Південної Кореї, Саудівської Аравії і Єгипту.

У дискусій про інвестиції в енергетику, кліматичні зміни і брак енергетичних ресурсів візьмуть також участь представники Алжиру, Руанди, Австралії, Нігерії, Лівії, Індонезії та Туреччині.

У ході римського засідання будуть обговорюватися такі питання, як залучення інвестицій для забезпечення енергобезпеки, координація міжнародної діяльності з енергозбереження й можливості розвитку відновних джерел енергії.

На зустрічі планується також розглянути питання Кіотського протоколу, у зв`язку з тим, що наприкінці року в Копенгагені будуть обговорюватися перспективи посткіотського періоду.

Зустріч міністрів G8 триватиме два дні: 24 і 25 травня. По її закінченні передбачається підписати ряд документів, у тому числі угоду про енергоефективність.