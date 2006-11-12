”Хезболла” готова до нової війни з Ізраїлем

За останні три місяці ліванське угрупування "Хезболла" повністю відновило свою військову потужність, пише британська The Sunday Times з посиланням на розвіддані спецслужб Ізраїлю.

За інформацією ізраїльських військових, на цей час на озброєнні шиїтського угрупування знаходяться близько 20 тисяч ракет. Навіть на 12 липня 2006 року, тобто початок 34-денної війни з Ізраїлем, у розпорядженні "Хезболли" не було такої кількості ракет, відзначають військові.

Інформацію ізраїльських спецслужб підтвердив лідер "Хезболли" шейх Хасан Насралла. У своєму останньому інтерв`ю, яке він дав підконтрольному угрупуванню телеканалу "Аль-манар", він заявив, що "Хезболла" повністю відновила військовий арсенал. За його словами, на озброєнні угрупування має як мінімум 30 тисяч ракет, що достатньо для п`яти місяців війни.

Військова розвідка Ізраїлю вже попередила уряд країни, що нова фаза протистояння з "Хезболлою" може початися не пізніше весни 2007 року.

Нагадаємо, що 12 липня бойовики "Хезболли" вторглися на територію Ізраїлю, захопивши в полон двох солдатів ЦАХАЛу. У відповідь ізраїльтяни атакували південь Лівану, вибиваючи звідти бойовиків угрупування. Наземні операції сторін супроводжувалися масованими бомбардуваннями. Щодня "Хезболла" випускала по півночі Ізраїлю до 250 ракет. Авіаудари ЦАХАЛу практично повністю знищили транспортну інфраструктуру Лівану. В результаті бойових дій обидві сторони зазнали значних втрат серед цивільного населення.

Війна була припинена завдяки втручанню міжнародного співтовариства. 14 серпня було досягнуто угоди про припинення вогню. Для підтримки перемир`я на південь Лівану були направлені миротворчі сили ООН.

Викрадених "Хезболлою" ізраїльських військових досі не звільнено.

Лента.ру