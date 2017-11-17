Британія виконає економічні зобов'язання перед ЄС, спричинені Brexit - Мей

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей завірить партнерів з Європейського Союзу в готовності Британії компенсувати вихід з ЄС. Про це повідомляє Reuters.

"Британія виконає свої зобов'язання перед Європейським союзом", - заявила прем'єр-міністр Тереза Мей в п'ятницю.

Кулуарні переговори відбудуться під час саміту ЄС з питань праці та соціальної реформи в шведському Гетеборзі.

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Цим прем'єр-міністр підтвердила наміри, висловлені два місяці тому у Флоренції. Офіційно вирішити це питання планується в грудні, за 16 місяців до виходу Британії з Європейського Союзу.

В ЄС підрахували, що фінансові зобов'язання Великої Британії стосовно ЄС будуть стосуватися 74 європейських установ. Хоча Єврокомісія ще не назвала остаточної вартості "рахунку" за вихід Великобританії з ЄС, вже відомо, що Лондону доведеться продовжувати виплати і після виходу.

Серед зобов'язань Великої Британії - фінансування Європейського інвестиційного банку, частка у фінансуванні угоди між ЄС і Туреччиною за підтримки біженців, а також фінансування вчителів в європейських школах.