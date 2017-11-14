Парламент Британії голосуватиме за фінальну угоду з ЄС щодо Brexit

Парламент Великої Британії проведе голосування щодо заключної угоди з Євросоюзом про вихід зі спільноти.

Про це заявив британський міністр з питань Brexit Девід Девіс, повідомляє Європравда з посиланням на BBC.

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Девіс зазначив, що умови виходу Британії, включаючи будь-які перехідні угоди та угоду про права громадян, повинні стати законом через нове законодавство.

Він додав, що депутати матимуть можливість відхилити чи внести поправки в таке законодавство, заявивши, що "ця угода буде виконуватися лише за умови, якщо парламент схвалить це рішення".

Таким чином, заключна угода не буде частиною законопроекту про вихід з ЄС (EU Withdrawal Bill), який перетворюватиме існуюче законодавство ЄС у законодавство Великої Британії.

Переговори щодо Brexit між Лондоном і Брюсселем почалися 19 червня і триватимуть до кінця 2018 року. Влітку 2016 року британці проголосували за вихід з Євросоюзу. Великобританія приєдналася до ЄС в 1973 році, і стане першою країною, яка залишить альянс.