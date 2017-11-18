Держдеп США схвалив постачання Польщі систем Patriot на $10,5 мільярдів
Остаточне рішення про постачання ракет в Польщу має схвалити Конгрес США.
Держдепартамент США схвалив продаж Польщі протиракетних систем Patriot на суму 10,5 мільярда доларів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Пентагону, передає Дождь.
Поставка включає в себе 208 ракет Patriot, 16 систем запуску, чотири радари, контрольні станції, а також програмне обладнання.
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Ця угода «дозволить Польщі проводити спільні повітряні навчання і протиракетні операції з союзниками НАТО: Нідерландами, Німеччиною, Іспанією і Грецією, які також мають на озброєнні ракети Patriot», зазначив представник Держдепу.
Остаточне рішення про постачання ракет в Польщу має схвалити Конгрес США.
Як повідомляв УНІАН, у липні міністерства оборони США і Польщі під час візиту Дональда Трампа до Варшави підписали угоду про постачання систем протиракетної оборони "Патріот" у Польщу. Вони потрібні Польщі для системи ПРО, яку вони будують на півночі країни неподалік від Калінінграда.