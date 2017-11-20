Королева Єлизавета стала першим монархом, що святкує 70 річницю весілля

20 листопада виповнюється 70 років з дня весілля принцеси Єлизавети і принца Філіпа. За англійською традицією таку річницю називають платиновою, пише Бі-бі-сі.

70-річчя спільного життя пара відсвяткує на приватній вечірці у Віндзорському замку. Це королівська резиденція, розташована на захід від Лондона.

За офіційною версією, вони познайомилися в 1934 році на весіллі двоюрідної сестри Філіпа, грецької принцеси Марії і герцога Кентського, який був дядьком Єлизавети. Про заручини повідомили в 1947 році, коли країна відновлювала сили після виснажливої Другої світової війни.

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Весілля Єлизавети і Філіпа стало першою королівською подією, яка транслювалася по телебаченню і радіо. Трансляцію весілля з Вестмінстерського абатства слухали 20 мільйонів чоловік по всьому світу.

Філіп є офіцером британського флоту, а також правнуком данського короля Крістіана IX, і праправнука англійської королеви Вікторії і російського імператора Миколи I. Герцог Единбурзький так і залишається чоловіком монарха і не був коронований, ні помазаний на церемонії коронації. Він був першим аристократом, який публічно приніс клятву вірності своїй дружині. Кажуть, що ця клятва далася Філіпу непросто, враховуючи, що з жіночою рівноправністю тоді були певні складнощі.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ЗМІ з посиланням на джерела в королівському дворі підтвердили, що Єлизавета II не збирається складати свої повноваження на користь принца Чарльза. У квітні їй виповнився 91 рік. У лютому вона відзначила 65 років правління.