Стівен Кінг назвав Буша ”найстрашнішою річчю у світі”

Письменник Стівен Кінг назвав діючого президента США Джорджа Буша-молодшого "найстрашнішою річчю у цьому світі". А недавня відставка міністра оборони США Доналда Рамсфелда примусила Кінга пригадати вигук "Відьма мертва!" з "Чарівника Смарагдового міста". Такі репліки автора "Темної башти" приводить "Российская газета", що взяла інтерв`ю у письменника.

Стівен Кінг уточнив, що, головним чином, його лякає не сам Буш, а "концентрація в руках політика всієї цієї махіни військово-промислового комплексу". Крім того, письменник засмучений тим, що американська громадськість не цікавиться тим, що відбувається у Вашингтоні і дозволила в 2000 році перемогти республіканцям.

Інтерв`ю "Российской газете" було свячене британській публікації нового романа Кінга "Історія Лісі" ("Lisey`s Story"). Оскільки в книзі йдеться про героїню, що овдовіла після багаторічного шлюбу, то письменник, відповідаючи на запитання про своє ставлення до цього інституту, відмітив, що вірить у моногамію і Бога, але не вірить у церкву: "я вважаю, що рано чи пізно в кінці церковного богослужіння хтось приставить до вашої голови пістолет".

Лента.ру