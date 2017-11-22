Критика Маккейна не змусила себе довго чекати після дзвінка Трампа і Путіна

Сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн розкритикував президента США Дональда Трампа за телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Про це американський політик написав у Twitter.

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"Це в черговий раз демонструє, що президент помилково вірить у спільні інтереси США і Росії. І це ще один доказ, що нам необхідна стратегія по Сирії",– зазначив Маккейн.

За даними агентства Reuters, 21 листопада розмова президентів США і РФ тривав близько години.

Прес-служба Кремля повідомила, що вони обговорили війну в Україні та Сирії, а також загострення ситуації на Корейському півострові і обстановку в Афганістані.