Грузинський спецназ проводить у Тбілісі антитерористичну операцію

На вулиці Габріела Салоса в Ісанському районі Тбілісі вже більше 18 годин триває спецоперація із затримання групи осіб, звинувачених у зв'язках з терористами, яка забарикадувалася в багатоквартирному житловому корпусі, передає Грузія Online.

Читайте такожКолишній футболіст Каха Каладзе обраний мером ТбілісіБлизько 10:30 в корпусі номер 46 пролунав сильний вибух, після якого з вікон однієї з квартир йде густий дим. За попередніми даними, в цій квартирі на третьому поверсі знаходяться особи, яких намагається затримати спецназ.

Біля корпусу з вечора мобілізовані додаткові сили спецназу. Всю ніч у будинку було чути постріли і вибухи гранат.

За наявними даними, особи, затримати яких намагається спецназ, не є громадянами Грузії.

Правоохоронні органи блокують вхід в кілька житлових корпусів. Мешканці під'їзду, в якому проходить спецоперація, були евакуйовані. На місці мобілізовані бригади швидкої допомоги.

В даний час підтверджена інформація про поранення одного спецназівця. Поширюється інформація про поранення ще двох осіб, проте офіційно ці дані ніхто поки не підтверджує.

Крім цього, як повідомляють грузинські ЗМІ, до місця проведення контртерористичної операції прибулиу як мінімум дві військові бронемашини.