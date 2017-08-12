Міжнародний кримінальний суд продовжить розслідування агресії РФ у Грузії в 2008 році

Міжнародний кримінальний суд в бюджеті на 2018 визначить ресурс, необхідний для розслідування російсько-грузинської війни 2008 року. Про це пише "Грузія Online" з посиланням на інтерв'ю прес-спікера МКС Фаді ель-Абдалла.

"Асамблея країн-членів Міжнародного кримінального суду в цілому відповідальна за те, щоб суд володів достатніми фінансовими ресурсами в рамках свого мандата. Всі країни-члени вносять фінансовий внесок до бюджету МКС, що включає мобілізацію ресурсів, необхідних для продовження розслідування ситуації Грузії.

Слід зазначити, що країни не фінансують окремо активності Міжнародного суду. Суд готує бюджет 2018 року, що передбачає продовження розслідування, і буде співпрацювати з асамблеєю для затвердження цього бюджету в грудні", - зазначив він.

Було висловлено припущення, що члени-країни Римського статуту, які зі свого боку фінансують розслідування Міжнародного кримінального суду, можливо, скоротять бюджет для розслідування злочинів війни в різних регіонах. Частина експертів пов'язувала це з надмірною активністю суду, і зростанням російського впливу. Розмови про бюджетні зміни в МКС послідували за відстроченням відкриття офісу представництва Гааги в Тбілісі.

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У міжнародному суді зазначають, що в поточному розслідуванні серпневої війни 2008 року офіс прокурора Фату Бенсуди керується основними і строгими принципами незалежності, неупередженості та об'єктивності.

Як відомо, в ніч з 7 на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру визнають ці регіони територією Грузії, окупованими Росією. За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008 року загинули понад 400 людей, більше 2 тисяч отримали поранення.