Пхеньян погрожує Південній Кореї новою війною, повідомляють джерела в Сеулі.

Тим часом сьогодні вночі Північна Корея провела випробування ракет малої дальності.

Власті КНДР заявили, що давнє перемир`я між Північчю і Півднем, що поклало кінець Корейській війні недійсне, повідомило сьогодні південнокорейське агентство Ренхап. Фактично, на думку експертів, Сеул і Пхеньян близькі до оголошення війни, хоча це і не означає негайного початку військових дій. Таку реакцію Пхеньяну викликало рішення Південної Кореї приєднатися до Ініціативи з безпеки в боротьбі з розповсюдженням зброї масового знищення, на чолі якої стоїть США. Вона задумана, щоб завадити зброї масового ураження поширюватися світом, а для КНДР це загрожує новими жорсткими санкціями і ізоляцією. У країні і так важка економічна ситуація, а зараз замість допомоги в обмін на припинення ядерних випробувань Пхеньян ризикує залишитися ні з чим. Втім Пхеньян вибрав невдалу стратегію, щоб поторговувати із Заходом, відзначають експерти, сьогодні вночі КНДР запустила три ракети малої дальності і переполохала ППО сусідніх країн.

Эхо Москвы