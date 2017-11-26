"Скоро у ваші свята": ІД закликає до скоєння терактів у Європі на різдвяні свята - ЗМІ

09:20, 26 листопада 2017
Світ
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Терористи почали розповсюдження агітаційних матеріалів із закликами до скоєння терактів.

Ілюстрація / REUTERS

Бойовики організації «Ісламська держава» погрожують вчинити терористичні акти під час ярмарків на Різдво у Франції, Німеччині і Великій Британії.

Як повідомляє британське видання Daily Mail, у чатах соціальних мереж поширено зображення з фразою «Скоро на ваші свята» англійською, французькою і німецькою мовами.

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«Ця фраза написана з явним натяком на те, що Лондон може очікувати терористичного нападу в святковий період», - зазначає видання.

За інформацією Daily Mail, зображення ІД були перехоплені кіберкомпанією BlackOps Cyber.

На одному із зображень зображено бойовика ІД, який стоїть біля Санти на вулиці Лондона, а на іншому - людина із закривавленим ножем у руці на святковому ярмарку в Парижі.

«Публікація зображень відбулася після того, як німецька поліція заарештувала шістьох підозрюваних членів «Ісламської держави», які планували теракти на різдвяному ярмарку в Берліні», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Державний департамент США попередив своїх громадян про можливі теракти у період новорічних свят у європейських країнах.

Держдеп зазначає, що екстремісти продовжують зосереджуватися у місцях розташування туристів, транспортних вузлах, ринках/торговельних центрах та об'єктах місцевого самоврядування. За його оцінкою, готелі, клуби, ресторани, культові споруди, парки, навчальні заклади, аеропорти та інші вразливі об'єкти залишаються пріоритетними місцями для можливих атак.

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