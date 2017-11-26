Британія і ЄС засекретять розмір компенсації за Brexit - ЗМІ

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей домовилась з Брюсселем щодо рахунку за Brexit у розмірі вищому за 40 мільярдів фунтів, однак фінальну суму не оприлюднюватимуть.

Про це повідомляє Європейька правда з посиланням на The Sunday Times.

За інформацією джерел у групі переговірників з боку Брюсселя, Тереза Мей запевнила, що її уряд готовий заплатити більшу суму заради того, щоб це відкрило шлях до початку торгової частини переговорів у наступному місяці.

Однак, за інформацією інсайдерів, конкретні цифри не оприлюднюватимуться, щоб уникнути політичного шуму.

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"Тепер угода є здійсненною. Це - прорив ", - сказав високопоставлений представник ЄС.

"Британці перерахують категорії, в яких вони хочуть виконати свої зобов'язання. Вони подадуть відмінні від Єврокомісії розрахунки, але для нас важливий сам принцип, а не конкретні цифри" - додав він.

За його словами, угода щодо виходу з ЄС не міститиме цифри.

"Важливо, щоб британці вказали, що буде зроблено і як. А не скільки" - зазначив представник ЄС.

Зазначається, що британським євроскептикам сама ідея засекретити розмір рахунку за вихід з ЄС буде не до душі, оскільки вони вже неодноразово висловлювали побоювання, що уряд може заплатити більше, ніж потрібно.