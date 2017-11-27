Південна Корея почала транслювати через кордон новини про перебіжчика із КНДР

Південна Корея щодня транслює прикордонникам із КНДР новини про втікача з Північної Кореї солдата. Про це пише «Ренхап» з посиланням на представників військових.

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Як зазначається, трансляція йде через гучномовці біля кордону, її чути на відстані 20 км. Таким чином під «психологічний вплив» потрапляють також цивільні мешканці прикордонних районів. У трансляції детально переказується втеча солдата з КНДР і окремо уточнюється, яку медичну допомогу йому надають в Південній Кореї.

Раніше було опубліковано відео втечі прикордонника з КНДР у Південну Корею.