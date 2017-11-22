Гостросюжетний бойовик: у мережі з'явилося відео втечі військового із Північної до Південної Кореї

Північнокорейський військовий здійснив драматичну втечу в Південну Корею, яка потрапила на відео і була опублікована в мережі. Відео з'явилося на сайті YouTube.

Військовий КНДР проник в демілітаризовану зону і здійснив успішну втечу.

На відео показано, як автомобіль втікача їде по дорозі в напрямку кордону.

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Машина військового застрягла на узбіччі, після чого північнокорейський військовий почав тікати. Чоловік вискочив з машини і побіг на південну сторону кордону.

Північнокорейські військові переслідують втікача, стріляючи йому вслід. Переслідувачам вдалося поранити чоловіка, однак він впав у купу листя, де його підібрали південнокорейські солдати.

Пізніше перебіжчика гелікоптером ООН доправили до медичного центру і зробили операцію, яка тривала протягом п’яти годин. У нього були численні пошкодження внутрішніх органів, зараз він підключений до апарату штучного дихання.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки 21 листопада ввели санкції проти низки компаній з КНДР і Китаю.