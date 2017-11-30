У Туреччині 28 військовослужбовців засуджені до довічного ув'язнення

Суд у Туреччині в середу, 29 листопада, засудив до довічного позбавлення волі 28 військовослужбовців, які брали участь у спробі путчу 15 липня 2016 року. Всім їм було пред'явлено звинувачення у "посяганні на конституції" країни, повідомляє DW.

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У ніч на 15 липня в Стамбулі група турецьких військових спробувала скинути президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана. У зіткненнях путчистів з підрозділами, вірними главі держави, і прихильниками Ердогана з числа мирних жителів були вбиті 249 осіб. Спроба перевороту провалилася.

За минулий час в країні були заарештовані понад 50 тисяч чоловік, і арешти тривають. Раніше в той же день турецькі власті видали ордери на затримання ще 333 військовослужбовців.