Влада Туреччини видала ордер на арешт понад 300 військових

У Туреччині видали ордери на арешт 360 осіб за підозрою у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара вважає організатором держперевороту. Про це повідомляє Reuters з посиланням на CNN Turk.

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За даними турецької прокуратури, операція зосереджена на Стамбулі, а 343 осіб, на арешт яких видано ордери, є солдатами.

Нещодавно Туреччина заарештувала 60 колишніх поліцейських, яких підозрюють у зв'язку з минулорічною спробою військового перевороту.

У ніч на 16 липня 2016 року група повстанців зробила в Туреччині спробу військового перевороту, яка була припинена владою.

В результаті протистояння 246 турецьких громадян, крім путчистів, загинули і понад 2 тис. отримали поранення.