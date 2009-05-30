Один з убитих на Кавказі бойовиків - чемпіон світу з бойового самбо

Чемпіон світу з бойового самбо Мурат Ристов, який у четвер був убитий під час спецоперації проти бойовиків у Нальчику (Кабардино-Балкарія), був нормальним адекватним хлопцем, заявив у п`ятницю в інтерв`ю РІА "Новости" старший тренер збірної команди Росії з бойового самбо Олександр Конаков.

Спецоперація на вулиці Мечникова в Нальчику тривала в четвер більше 15 годин, були вбиті двоє бойовиків, зокрема зареєстрований в Карачаєво-Черкесії 25-річний чемпіон світу з бойового самбо Мурат Ристов. Силовики виявили на місці два автомати Калашникова і велику кількість боєприпасів.

"Як спортсмен і член збірної команди він був нормальний адекватний хлопець. Для всіх це шок. І що там сталося, ми не в курсі", - сказав Конаков.

"Він був добрий спортсмен, чемпіон світу. Представляв збірну Росії. Майстер спорту міжнародного класу. Ось те, що ми знаємо. Все решта, чим він займався в особистому житті, ми не в курсі. У нього є особистий тренер в Адигеї. Там його ближче знають", - додав співрозмовник агентства.