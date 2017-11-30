"Близнюки скріпили шлюб": чоловік Бейонсе публічно розповів про свої зради

Вперше репер Джей Зі публічно зізнався, що зраджував Бейонсе. У бесіді з журналістом The New York Times 47-річний музикант дав відверте інтерв'ю.

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"Іноді доводиться виживати. І коли ти переходиш у такий жорсткий режим, то і починаєш вести себе відповідно. Доводиться глушити всі емоції. Навіть з жінками ти залишаєшся емоційно закритою людиною, ви не можете знайти спільну мову... В моєму випадку все ще серйозніше. І від звідси це і вилазить: невірність", - заявив він.

Тому версія про те, що пара близнюками скріпила шлюб, — правда. Репер визнає свою провину за біль, завданий Бейонсе, і каже, що вони пережили цю трагедію разом.

"Багато людей просто йдуть. Рівень розлучень високий, тому що більшість людей просто не бачать себе збоку. При урагані найбезпечніше місце знаходиться в його центрі. Так що саме гарне місце прямо посеред болю. Тут-то ми і сиділи. Так, було некомфортно і у нас було багато розмов. Найважча річ на світі — бачити на чиємусь обличчі біль, причиною якого став ти. Доводиться розбиратися з собою", - зізнався співак

Ще одна дуже особиста річ, яку відкрив публіці свій новий альбом Jay-Z, це те, що його мати - лесбіянка. За словами Jay-Z, він зрозумів це про неї, ще будучи тінейджером, але відкрито говорити на цю тему з мамою вони змогли порівняно недавно.

"Ми завжди були хорошими друзями, але тепер ми - прекрасні друзі. Розумієте. І ми просто говорили як друзі. А потім вона розповіла, що закохалася. Тепер вона може бути собою", - поділився артист.

Бейонсе і Jay-Z в 2018 році святкуватимуть десяту річницю весілля.