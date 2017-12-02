Колишній співробітник АНБ зізнався в зберіганні секретних документів вдома

Колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) Нгя Хоанг Фо зізнався в незаконному зберіганні засекречених документів на домашньому комп'ютері. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства юстиції США, передає kommersant.ru. Обвинуваченому загрожує до 10 років тюремного ув'язнення. Суд винесе рішення 6 квітня 2018 року.

Читайте такожПрограми "Лабораторії Касперського" шукали на комп'ютерах засекречені документи - WSJЗа даними відомства, Нгя Хоанг Фо з квітня 2006 року був розробником програмного забезпечення для АНБ. У зв'язку з цим він мав доступ до даних національної оборони під грифом «цілком таємно». Також відомо, що підрозділ, у якому він працював, займався зломом іноземних комп'ютерів, веденням розвідки в кіберпросторі та аналізом зібраних даних. Слідчі встановили, що з 2010 року по березень 2015 року він переносив секретні дані на домашній комп'ютер.

Фо є одним з трьох працівників АНБ, які звинувачуються в незаконному зберіганні секретних документів. Витоки інформації виявилися в ході слідчих дій відносно більшого порушення безпеки агентства.

Джерела The New York Times на умовах анонімності розповіли, що Нгя Хоанг Фо взяв секретні документи додому, щоб переписати своє резюме. Співрозмовник уточнив, що на комп'ютері розробника було встановлено антивірусне програмне забезпечення «Лабораторії Касперського», в результаті документи були скопійовані.