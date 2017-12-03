У Нью-Йорку автомобіль в'їхав в групу людей (фото)

У Нью-Йорку автомобіль в'їхав в групу людей, одна людина загинула. Про це повідомляє Associated Press.

Ще троє отримали серйозні поранення. За даними поліції, інцидент не пов'язаний з тероризмом. Влада уточнює деталі того, що сталося. За попередньою інформацією, події передував конфлікт за участю водія машини. Його зараз шукають.

Як пише New York Daily News, перед інцидентом сталася бійка біля одного з барів.