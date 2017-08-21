У Брюсселі встановили "периметр безпеки" через бійку біженців

Бельгійська поліція в неділю, 20 серпня, оточила один із центральних кварталів Брюсселя, в якому сталася бійка за участю біженців. "Периметр безпеки" встановили в районі, прилеглому до будівлі Брюссельської фондової біржі, пише Радіо Свобода.

За словами заступника федерального прокурора Бельгії, в бійці брали участь "сирійські біженці, віком від 18 до 24 років". В якості зброї учасники сутички застосовували розбиті пляшки.

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Поранено трьох осіб, один із чоловіків отримав важку черепну травму, інший – важку травму руки.

Заарештовані троє осіб, їм висунули звинувачення в замаху на вбивство.

Як повідомляв УНІАН, у бельгійській комуні Бертрі в ніч на неділю автомобіль навмисно наїхав на кількох людей. Принаймні чотири людини отримали травми. Три людини, що перебували в автомобілі, були арештовані.