У Тунісі перекинувся туристичний автобус, близько 50 постраждалих

У провінції Беджа на північно-заході Тунісу перекинувся автобус, в салоні якого знаходилися 56 туристів.

Про це повідомило джерело в уряді країни, передає 112.ua з посиланням на Tunis Afrique Presse.

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Туристи збиралися здійснити екскурсію в Айн Драхм - містечко в горах Крумири на північно-заході Тунісу, розташованому на висоті 900 м. В окрузі б'є маса мінеральних ключів, а в 20 км від курорту розташований кращий термальний комплекс країни.

Зараз поліція з'ясовує, що стало причиною аварії. Внаслідок події загиблих немає, постраждали близько 50 осіб. Їх вивозять прибулі на місце інциденту карети швидкої допомоги.

Раніше УНІАН повідомляв, що щонайменше 19 людей постраждали в результаті зіткнення двох міських автобусів у Стамбулі в неділю, 3 грудня. Постраждалих госпіталізовано в найближчі лікарні після того, як вони отримали першу допомогу на місці.