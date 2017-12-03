У Стамбулі зіткнулися два автобуси: 19 постраждалих
Постраждалих госпіталізували до найближчих лікарень після того, як вони отримали першу допомогу на місці.
Щонайменше 19 людей постраждали внаслідок зіткнення двох міських автобусів в неділю в Стамбулі, повідомляє Hurriyet Daily News.
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Аварія сталася в 10:15 за місцевим часом. Муніципалітет Стамбула в своєму акаунті у Twitter повідомив, що в результаті постраждали 19 осіб. Розпочато розслідування, щоб визначити причину ДТП.
Кілька карет швидкої допомоги і медики були негайно відправлені на місце події. Постраждалих госпіталізували до найближчих лікарень після того, як вони отримали першу допомогу на місці.
Разом з тим адміністрація Стамбула заявила, що двоє поранених перебувають у критичному стані.
Аварія викликала тимчасову зупинку роботи міських автобусів.