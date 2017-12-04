В КНДР заявили, що США та Південна Корея "йдуть до самознищення"

Військові навчання Vigilant Ace за участю військових Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї, які починаються у понеділок, 4 грудня, "прискорять самознищення" цих двох країн. Про це у неділю, 3 грудня, заявив речник комітету з мирного возз'єднання Північної Кореї. Про це повідомляє DW.

За словами представника північнокорейського відомства, завданням масштабних військових навчань є "повне знищення" Північної Кореї. "Маріонеточні мілітаристи США та Південної Кореї мають пам'ятати, що ескалація провокацій та нові злочини лише будуть сприяти більш жахливій відплаті та пришвидшить їхнє самознищення", - йдеться у заяві.

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Раніше у неділю північнокорейська газета "Нодон сінмун", яка є органом ЦК Трудової партії Кореї, написала, що військові навчання Vigilant Ace є провокацією, яка створює ризик розв'язання ядерної війни. "Це відкрита тотальна провокація проти КНДР, що може в будь-який момент призвести до ядерної війни", - написала газета.

Військові навчання Vigilant Ace, які відбудуться з 4 по 8 грудня у акваторії Тихого океану, будуть наймасштабнішими навчаннями, які коли-небудь спільно проводили США та Південна Корея. У них візьмуть участь близько 12 тисяч військових та понад 230 військових літаків, включаючи винищувачі F-22 і F-35. Сторони відпрацьовуватимуть сценарій з точковими авіаударами по ядерних і ракетних об'єктах КНДР, включаючи тягачі, на яких переміщують північнокорейські ракети.

Раніше повідомлялося, що США перекинули в Південну Корею 12 винищувачів п'ятого покоління.