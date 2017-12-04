Адміністрація Трампа готує нову стратегію для протистояння російській агресії - ЗМІ

Влада США розробляє нову стратегію національної безпеки, яка буде включати методи протистояння «російській агресії». Про це пише Wall Street Journal з посиланням на джерела в Білому домі.

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Також в документі йтиметься про загрозу з боку Північної Кореї, міжнародний тероризм, ядерну програму Ірану, зростаючий світовий вплив Китаю та «спробу Кремля проводити пропаганду на Заході».

За інформацією видання, робота над стратегією почалася в березні, коли посаду радника з нацбезпеки зайняв Герберт Макмастер.

Напередодні Макмастер на форумі з безпеки в Каліфорнії коротко окреслив основні пункти майбутньої стратегії. Вони припускають націленість на захист США і американського народу, досягнення подальшого процвітання за допомогою економічного зростання, торгівлі і розширення американської промислової бази, прихильність "збереження миру через застосування сили", протистояння Китаю, Росії, КНДР і Ірану, а також боротьбу з тероризмом на Близькому Сході.