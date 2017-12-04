Ювілей у смс: 25 років першому мобільному текстовому повідомленню (відео)

Сьогодні, 4 грудня, ювілей у смс - 25 років тому було відправлено перше мобільне текстове повідомлення. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зміст першого в історії мобільного повідомлення розкрив автор першої в світі СМС, британець Ніл Папворт. Текст повідомлення складався всього з двох слів: "Щасливого Різдва!".

Читайте такожЧерез 20 років режисер Джеймс Кемерон знову взявся за "Титанік"

Папворт надіслав цю СМС з комп'ютера на мобільний телефон колеги, щоб випробувати технологію. Британець зізнався, що на повідомлення колега не відповів, адже в 1992 році телефони могли тільки отримувати СМС, а не відправляти їх.

Раніше повідомлялося, що королева Єлизавета стала першим монархом, який святкуює 70-річний ювілей весілля.