НАТО поглибить співпрацю з Євросоюзом

НАТО готується поглибити співпрацю з Європейським Союзом. На майбутній зустрічі на рівні глав МЗС мова піде про нові проекти, насамперед про взаємодію у сфері логістики, повідомив у понеділок, 4 грудня, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, як пише DW.

"В непередбачуваній ситуації у сфері безпеки нам потрібна можливість швидкого переміщення військ і озброєнь", - підкреслив він.

Новий пакет спільних проектів ЄС і НАТО буде включати більше десятка пунктів, пише dpa. У зустрічі 5-6 грудня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі будуть брати участь міністри закордонних справ країн військового альянсу. Крім того, учасники наради обговорять реалізацію реформ у країнах, що претендують на членство в НАТО Грузії, Македонії, а також Боснії і Герцеговині.

Читайте такожНАТО продовжуватиме надавати політичну та практичну підтримку Україні - Столтенберг

У грудні 2016 року ЄС і НАТО ухвалили пакет з 42 проектів співробітництва в семи сферах. Підписаний документ передбачав співробітництво по зміцненню сил безпеки на морі, протидії гібридним війнам і кібератак, а також щодо проведення спільних військових досліджень і навчань. Зокрема, в боротьбі з гібридними війнами ЄС і НАТО домовилися спільно аналізувати кампанії з дезінформації у соціальних мережах і підвищувати опірність своїх країн-членів до таких атак.