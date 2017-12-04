Убито колишнього президента Ємену (фото, відео 18+)

У Ємені вбито колишнього президента країни Алі Абдалла Салеха. Про це у своїй Telegram-каналі повідомляє Directorate 4.

За однією з версій, він був убитий під час підриву будинку, в якому перебував. За іншою, під час прямування дорогою в місто Маріб.

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Пізніше Directorate 4 показав перші кадри з убитим екс-президентом Ємену, на яких видно, як невідомі озброєні люди несуть його в ковдрі.

"Мабуть, версія із замахом дорогою в Маріб правильна", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про його смерть підтвердили у правлячій партії Ємену - Загальний народний конгрес, лідером якої був Алі Абдулла Салех, передає Al Arabiya.

Нагадаємо, минулого тижня президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді наказав направити війська до столиці, де триває конфлікт між повстанцями-хуситами і прихильниками Салеха.

Алі Абдалла Салех обіймав посаду голови Ємену з 1994 по 2012 рік. Був відсторонений від влади унаслідок Арабської весни.