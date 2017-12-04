Вийшов фінальний трейлер фан-фільму про молодого Волан-де-Морта

Незалежна студія Tryangle опублікувала фінальний трейлер фільму «Волан-де-Морт. Коріння спадкоємця», який знімають фанати Гаррі Поттера.

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Фільм розповість про юність Тома Реддла до того, як він став темним магом Волан-де-Мортом. Фанати Гаррі Поттера зібрали гроші на зйомки фільму на платформі Kickstarter. Весь бюджет картини становить усього 15 тисяч євро.

Сам фільм "Волан-де-Морт: Коріння спадкоємця" буде доступний на YouTube з 13 січня 2018 року.

Нагадаємо, першою казці про Гаррі Поттера вже виповнилося 20 років. 26 червня 1997 року лондонське видавництво Bloomsbury випустило книгу Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь».