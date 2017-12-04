Союзники по НАТО завтра обговорять свою політику відкритих дверей

Союзники по НАТО мають намір обговорити свою політику відкритих дверей.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сьогодні повідомив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг на прес-конференції у штаб-квартирі НАТО.

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Відповідне обговорення відбудеться в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, заплановане на 5-6 грудня.

«Ми завершимо зустріч міністрів політикою відкритих дверей НАТО. Як показав недавній вступ Чорногорії, членство в альянсі можливо для країн, які досягають реального прогресу в реформах та модернізації. Тому ми будемо обговорювати, як найкраще підтримати ті країни, які прагнуть приєднатися до нашого співтовариства спільної безпеки та спільних цінностей», - сказав Столтенберг.

Крім того, на порядку денному засідання - питання подальшої адаптації НАТО, що є «частиною підготовки до майбутнього саміту альянсу», який пройде в липні в Брюсселі. За словами генсека, завтра разом з прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем він представить логотип саміту.

Також міністри закордонних справ обговорять питання подальшої співпраці з Європейським Союзом, глобальні виклики, включаючи Північну Корею.

«Сьогодні наша безпека також пов'язана з подіями у Східній Азії. Останній запуск міжконтинентальної балістичної ракети показав, що всі союзники можуть бути в радіусі досяжності. Наші партнери в регіоні під загрозою», - наголосив Столтенберг.

При цьому він висловив переконання, що союзники повинні бути чіткими та послідовними у засудженні таких дій Північної Кореї і застосувати тиск з вимогою виконання міжнародних санкцій.

Як повідомляв УНІАН, Пхеньян 28 листопада здійснив черговий запуск балістичної ракети. Вона була випущена в напрямку Японського моря і впала за 250 кілометрів від узбережжя Японії. У НАТО і ЄС засудили нові ракетні випробування Північної Кореї. Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Пхеньян «утриматися від подальших дестабілізуючих кроків».