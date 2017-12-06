У США поліція застала з підлітком сенатора, якого судять за секс-злочини проти неповнолітніх (відео)

Поліцейські в Оклахомі застали колишнього сенатора штату Ральфа Шорті в готельному номері з неповнолітнім. За даними правоохоронців, підлітку 17 років, передає New York Post.

В поліцію подзвонив батько хлопчика. Співробітники, які прибули за викликом, постукали у двері. Представившись, почули, як всередині перемовляються дві людини. Один із них попросив другого швидше одягнутися.

В кімнаті пахло марихуаною. Деяку кількість цього наркотику та презервативи знайшли в рюкзаку чоловіка.

За словами 35-річного політика, який одружений і має чотирьох дітей, у номері з підлітком «вони просто розмовляли». Поліцейські не повірили йому і заарештували колишнього сенатора. У планшеті підлітка виявили його переписку з Шорті, в якому дорослий чоловік називав хлопця «мій малюк».

На футболці колишнього сенатора була цитата з Біблії («Послання до Ефесян» святого апостола Павла), в якій дружин закликають коритися своїм чоловікам. Сексистский підтекст цієї цитати посилювало зображення сендвіча і напис "зроби мені сендвіч".

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Шорті був сенатором від Оклахоми з січня 2011 по березень 2017 року. Він був змушений залишити посаду після того, як його запідозрили у поширенні дитячої порнографії, організації підпільної мережі неповнолітніх повій, а також примус дітей до торгівлі собою. В кінці листопада цього року він визнав себе винним у вчиненні цих злочинів. Йому загрожує від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення, а також штраф у розмірі 250 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США ведуча звинуватила в домаганнях сенатора, який виступає на захист прав жінок.