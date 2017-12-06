НАТО відновлює військові контакти з Росією – генсек Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє про відновлення Альянсом контактів з Росією по військових каналах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, це випливає зі слів генсека, які він сказав на прес-конференції.

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«Після довгої перерви у використанні контактів по військовій лінії ці канали були використані главою військового комітету (Петр Павел) та головнокомандуючим військами НАТО в Європі (Куртіс Скапарротті). Вони обидва дивляться, як зробити так, щоб ці канали функціонували і були на місцях», - сказав він.

Генсек зазначив, що ініціатива (щодо відновлення контактів по військовій лінії) була висунута під час засідання Ради Росія-НАТО, і вона має призвести «до конкретного процесу, під час якого ми можемо домовитися щодо заходів стосовно посилення безпеки у повітрі над Балтійським морем».

Також, за словами Столтенберга, важливо, щоб сторони інформували одна одну щодо навчань, тому що це «допомагає прозорості, передбачуваності, тому що коли є більше військової діяльності, ризики збільшуються, і важливо запобігти нещасним випадкам».

При цьому Столтенберг нагадав, що вже відбулася зустріч обох військових з російським начальником Генерального штабу Росії Валерієм Герасимовим.

Генсек альянсу наголосив, що підхід до РФ «оборона та діалог», а не «оборона чи діалог» був затверджений на саміті у Варшаві.

«Цей підхід є ефективним і підтримується всіма союзниками», - додав він.

Столтенберг повідомив, що у цьому відношенні є результати щодо діалогу.

«Важливо пам'ятати, що два роки не було засідання Ради Росія-НАТО, але з весни 2016 року ми провели шість засідань. Порушувати складні питання, приміром щодо України, важливо, тому що в часи високого напруження, і це навіть ще більше важливо, щоб ми зустрічалися і говорили з Росією стосовно її агресивних дій в Україні», - додав генсек НАТО.