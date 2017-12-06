Захарова: відсторонення від Олімпіади - один із фронтів масштабного наступу на Росію

У Міністерстві закордонних справ РФ назвали недопуск російської збірної на Олімпіаду «масштабним наступом» на Росію. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова.

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На її думку, щодо Росії «ведеться агресивна кампанія за цілим рядом напрямів, у тому числі в сфері спорту». «Атака відбувається на дуже багатьох фронтах. Це масштабний наступ. Думаю, це пов'язано з тим, що лобова спроба ізоляції Росії, яка була оголошена як похід на Росію, розсипалася, вона не вдалася. Ніякої ізоляції не вийшло», - сказала Захарова.

Вона стверджує, що російським спортсменам пред'являються безпідставні звинувачення, їх позбавляють можливості виступати на змаганнях. «Це фактичне видавлювання Росії зі світового спорту», - вважає представник МЗС. Захарова заявила, що після нездійсненних очікувань провалу сочинської Олімпіади був задіяний план «Б».

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня МОК прийняв рішення, яким заборонив російським спортсменам виступати на зимовій Олімпіаді 2018 року під прапором Росії.

Згідно з інформацією, причиною заборони стала програма вживання допінгу, що підтримується російською державою, факт існування якої в 2012-2015 роках Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) вважає доведеним.

«МОК припиняє членство Національного олімпійського комітету Росії і створює шлях для «чистих» окремих спортсменів для участі в Іграх в Пхенчхані-2018 під олімпійським прапором», - сказано в повідомленні.

МОК вирішив не накладати повну заборону на участь росіян у літній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016 році, делегувавши це рішення міжнародним федераціям з окремих видів спорту.

Цього разу МОК посилив вимоги, оскільки найсерйозніші обвинувачення проти Росії пов'язані з проведенням зимових Ігор 2014 року в Сочі. Близько 25 російських спортсменів вже позбавлені права виступити з 9 по 25 лютого в Південній Кореї.