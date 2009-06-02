Україна і Туреччина домовились розробити “дорожню карту”

Україна та Туреччина домовились розробити „дорожню карту” розвитку двосторонніх відносин на найближчу перспективу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, про це сторони домовилися в ході п’ятого раунду українсько-турецьких політичних консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ, які відбулися 2 червня в Анкарі.

“Дорожня карта” передбачає активізацію контактів на найвищому рівні, розвиток торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, лібералізацію візового режиму між двома країнами, співпрацю в рамках міжнародних організацій.

Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ, який очолював делегацію України, обговорив з заступником Державного секретаря МЗС Турецької Республіки У.ЧЕВІКЬОЗ широкий спектр питань щодо стану та перспектив подальшого розвитку двосторонньої взаємодії між Україною та Туреччиною.

Сторони висловили задоволення динамікою розвитку двосторонньої співпраці та констатували необхідність активізації співробітництва у таких важливих для обох держав напрямках, як оборонна промисловість, енергетика, високі технології, торгівля і транспорт.