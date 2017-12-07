Молдова на засіданні ОБСЄ закликала Росію вивести свої війська з території країни

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Андрій Галбур закликав російські війська залишити територію країни.

Про це він сказав під час виступу в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, що транслювалося на сайті організації.

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"Республіка Молдова залишається глибоко стурбованою триваючою незаконною закордонною військовою присутністю на нашій території, і ми знову рішуче підтверджуємо наш заклик до повного виведення російських військових сил з Молдови у відповідності до міжнародних зобов'язань та положень Конституції Республіки Молдови", – сказав Галбур.

Також він висловив переконання, що необхідно замінити нинішню миротворчу операцію вздовж річки Дністер на цивільну місію з міжнародним мандатом.

Як повідомляв УНІАН, Росія окупувала частину Молдови 25 років тому.

На початку травня Конституційний суд Молдови визнав, що перебування російських збройних сил на території Придністров'я суперечить нейтралітету держави.

У липні парламент Молдови ухвалив заяву з вимогою вивести російські війська з території країни.

В серпні представник Молдови при Організації Об’єднаних Націй Віктор Морару заявив, що країна проситиме розглянути в ООН питання про виведення російських військових з Придністров'я.

Член Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони Ірина Фриз заявила, що Україна підтримає Молдову в питанні виведення російських військ з Придністров'я.