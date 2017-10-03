Росія оголосила себе "гарантом стабільності" Придністров'я і відмовилася виводити війська

Москва проти виведення оперативної групи російських військ (ОГРВ) з території Придністров'я, незважаючи на заклики уряду Молдови. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін в інтерв'ю "Комерсанту".

"Безумовно, Москва як і раніше проти. В Російській Федерації та багатьох інших відповідальних державах-членах ООН до цієї ініціативи ставляться з великою часткою скептицизму, вбачаючи в ній загрозу виникнення нового джерела відкритої напруженості в південно-східній частині Європи", - сказав Карасін.

Читайте такожПутін може влаштувати "війнушку" в Молдові для активізації свого електорату - політтехнолог

Він також заявив, що самі придністровці позитивно ставляться до миротворчої операції і присутності російських військових, хоча визнав, що ніяких опитувань на цю тему не проводилося, і його думка ґрунтується на особистих спостереженнях під час відвідування Придністров'я.

Раніше повідомлялося, що Молдова закликала ООН обговорити виведення російських військ з Придністров'я. 21 липня парламент Молдови прийняв заяву про необхідність виведення російських військ з Придністров'я.