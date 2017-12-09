Трамп схвалив нові санкції проти Росії - Politico

США введуть нові санкції проти Росії за порушення Москвою умов договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).

Відповідний пакет антиросійських обмежень вже схвалив президент Дональд Трамп.

Про це пише Politico з посиланням на високопосадовця американської адміністрації, передає РБК.

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За його словами, Мінторгівлі США покарає новими санкціями ті російські компанії, які надавали технологічне сприяння в розробці заборонених договором крилатих ракет. Рішення ввести додаткові обмеження, додав співрозмовник, було прийнято Радою національної безпеки (РНБ) при Білому домі.

Мета, сказав чиновник, - повідомити Росії, що адміністрація Трампа всерйоз сприйме серйозні порушення договору і змінить економічні плани російського уряду.

Крім цього, додало джерело, Міноборони США почне дослідження і розробку нової наземної ядерної крилатої ракети, яка дозволена у відповідності з договором. Ця поправка була затверджена в ухваленому нещодавно оборонному бюджеті країни.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США Пол Селва заявив, що Росія розгорнула балістичну ракету наземного базування, тим самим порушивши договір про ракети середньої і меншої дальності (РСМД).

Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності було підписано в 1987 році президентом СРСР Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Згідно з документом, обидві сторони не можуть випробовувати й розгортати крилаті, а також балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і меншої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.