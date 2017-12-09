Іракська армія заявила про повне звільнення країни від ІДІЛ
14:17, 09 грудня 2017Світ
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Ірак "повністю звільнено" від бойовиків "Ісламського держави".
Ілюстрація REUTERS
Ірак "повністю звільнений" від бойовиків "Ісламського держави". Про це заявили у Збройних силах Іраку, передає Reuters.
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Як повідомляв УНІАН, 23 листопада армія Іраку почала операцію зі звільнення останніх територій від бойовиків "Ісламського держави" в пустелі біля кордону з Сирією.
21 листопада прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив, що "Ісламську державу" було розгромлено з військової точки зору, але він оголосить остаточну перемогу лише після того, як ісламісти будуть викорінені з пустельних районів.
Терористи ІДІЛ захопили багато районів Іраку в 2014 році.
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