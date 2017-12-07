"Це новий халіфат": після втрати територій бойовики ІД перейдуть у кіберпростір

Поразка "Ісламської держави" на Близькому Сході не вплинула на здатність угруповання влаштовувати терористичні атаки.

Про це заявили представники американської розвідки та військові радники в Сенаті, передає РБК з посиланням на Reuters.

ІД останні два роки займалася зовнішніми операціями, терористи відповідальні за "щонайменше 20 атак проти західних інтересів з початку року", заявила директор розвідки в Національному контртерористичному центрі США Лора Шайо. "На жаль, ми не бачимо, як втрата території ІД перетворюється на скорочення здатності надихати на атаки", - заявила Шайо у комітеті сенату.

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Здатність терористів зв'язуватися з симпатизуючими їм людьми по всьому світу через соціальні медіа безпрецедентна, що дозволяє ІД отримати доступ до великого числа екстремістів всередині країн, додала вона.

"Знищення халіфату на фізичному рівні не означає кінця ІД як світової терористичної організації", - заявив помічник міністра оборони США по спеціальним операціям Марк Мітчелл. Із втратою території ІД буде більше покладатися на віртуальні зв'язки і продовжить надихати "бродячих псів" на напади проти невинних людей.

"Це новий халіфат - в кіберпросторі", - заявив республіканець, голова комітету з нацбезпеки і державних питань Рон Джонсон.